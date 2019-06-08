جريمة مروعة.. مقتل طفلة وقذفها بمنور عقار والسبب ” قرطها الذهبي “

القاهرة(صدى):

شهدت مدينة الإسكندرية بمصر جريمة بشعة لمقتل طفلة تم العثور على جثتها في منور منزل اسرتها وبها كدمات متفرقة .

وتفصيلاً ، فقد أبلغت الأم عن تغيب ابنتها ذات الـ “6 ” سنوات عن المنزل لتكثف الأجهزة الأمنية جهود البحث للكشف عن سر اختفائها .

وبالفعل تم العثور على جثتها ، وكشفت الشرطة ان الطفلة كانت ضحية لسرقة قرطها الذهبي بعد ان استدرجها ثلاث اشقاء للإستيلاء عليه .

وكان احد المتهمين قد استدرج الطفلة لسطح العقار وبينما حاول خطف قرطها إذ صرخت الطفلة ما دفعه لكتم انفاسها فأرادها قتيلة بمعاونة شقيقه ثم قذفها لمنور العقار لتسقط غارقة في الدماء .

وتوصلت الشرطة إلى الجاني الثاني الذي عاون شقيقه في عملية السرقة والقتل ، وشقيقتهم الثالثة التي باعت القرط لإقتسام ثمنه معهم لتتم إحالة الجناه للنيابة العامة تمهيداً للعقوبة القانونية .