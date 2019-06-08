برشلونة يشترط على نيمار بخفض راتبه في حال عودته

نواف السالم(صدى):

أكدت مصادر إعلامية ، أن نادي برشلونة الإسباني اشترط على البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بأنه في حال عودته إلى الفريق في الموسم المقبل فعليه تخفيض راتبه الحالي للنصف.

وكان نيمار انتقل إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل الماضية قادما من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني.

ويحصل النجم البرازيلي على راتب سنوي قيمته 37 مليون يورو في باريس سان جيرمان، وهو من أعلى الرواتب التي يحصل عليها اللاعبون في العالم.

وأبلغ النادي الكتالوني نيمار بأنه سيحصل في العقد الجديد على 20 مليون يورو كراتب سنوي، وهو نفس الراتب الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال إلى فريق العاصمة الفرنسية.