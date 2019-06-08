بالفيديو.. تعرف على الفلسطينية المشاركة في ” ذا فويس إسرائيل ” ومنطقها الغريب

القدس المحتلة(صدى):

تسببت مشاركة الفتاة الفلسطينية ” سما شوفاني ” في برنامج “ذا فويس إسرائيل ” في جدل عارم على منصات التواصل الإجتماعي بين مؤيد لصوتها ومعارض لتطبيعها واختيارها للنسخة الإسرائيلية بدلاً من النسخة العربية بلرنامج ” ذا فويس ” .

وكشفت وسائل إعلام أن ” سما عزيز شوفاني ” من مواليد مدينة الناصرة اهم مركز عرب 48 في إسرائيل ، وتبلغ من العمر 20 عام ، وسبق لها الحصول على المركز الأول في مسابقة غنائية بالناصرة .

وفي تصريح سابق لها ، فقد اكدت ” شوفاني ” انها تطمح للشهرة والعالمية ، لكنها اكدت انها لا تسعى لذلك في الدول العربية قائلة ” صعب جداً على الفنان ان يتطور في البلاد العربية ” .

وقدمت ” شوفاني ” عدد من المقطوعات الموسيقية مؤخراً واغاني مشهورة باللغتين العربية والإنجليزية ، ومن المقرر خوضها للمراحل الأخيرة بـ “ذا فويس إسرائيل ” قريباً .