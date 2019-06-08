فتاة تصطاد الشباب وتجندهم لصالح شبكة مخدرات عبر لعبة ببجي
كشف مصدر أمني لبناني ، عن القبض على فتاة تستدرج الشباب إلى منطقة الضاحية الجنوبية ببيروت وتجنيدهم لصالح تجار المخدرات بلبنان وذلك عبر لعبى ” PUBG ” .
وقال المصدر في تصريحات إعلامية ، إنه وفقاً لتحريات قام بها مكتب مكافحة المخدرات تم ضبط شخصين وبحوزتهما كمية من المخدرات داخل شقة سكنية ، وجاري ضبط باقي المتهمين .
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 6139 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يكفينا شرها وشر امثالها
عوافي[ عدد التعليقات: 2244 ] نشر منذ 58 دقيقة
الله يهبها في وجهها …