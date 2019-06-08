استشاري طب نفسي يكشف أسباب معاناة 10% من من الطلاب باضطرابات نفسية

تركي السالم(صدى):

أوضح استشاري الطب النفسي الدكتور رشاد السنوسي ، أنه بحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية ، فإن 10 % من أطفال المدارس باضطرابات نفسية وسلوكية ، نتيجة لخلل في منطق التفكير في مناطق معينة في الدماغ والموصلات العصبية.

وقال السنوسي، إن المنظمة أشارت إلى أن 20 % من سكان العالم يعانون من اضطرابات نفسية ، حيث تصل نسبة الرهاب الاجتماعي المفرط إلى 13.5 % والاكتئاب 1 % والقلق العام 4 % والفزع 4 % والوسواس 2.5 % واضطراب المزاج مزدوج القطب 2.5 % .

وأكد السنوسي ، أن البرمجة اللغوية العصبية اليوجا والتنويم الإيحائي والتاي شي والريكي والتشي كونغ والمايكروبيتك، إضافة إلى ما يُعرف بالطاقة الكونية والين واليانغ والجذب، بحاجة إلى مراجعة، فبعضها يروج لخرافات، والبعض الآخر ليس علماً، ويجب الحدّ من انتشارها.

وأوضح السنوسي أن نسبة النساء المتعاطيات للمخدرات في تزايد مستمر عن السابق، وتحديداً منذ 10 سنوات، عبر تعاطي مادة “الكبتاجون”، لافتاً إلى أن عدد المختصين النفسيين في المملكة غير كافٍ، ويحتاج إلى المزيد من الكوادر والمراكز.