بعد منع فيسبوك على هواتفها.. ” هواوي ” تتحدى الجميع وتبعث برسالة إطمئنان لعملائها

وكالات(صدى):

على الرغم من تهديد مستقبل هواتف هواوي بسبب الحصار الأمريكي على الشركة الصينية العملاقة فضلاً عن إعلان شركة فيسبوك تحركها لتعليق عمل منصاتها المختلفة كواتسآب وإنستجرام على هواوي ، إلا انها تجاهلت كل ذلك وبعثت برسالة إطمئنان لعملائها .

وقالت شركة الاتصالات الصينية العملاقة من خلال التغريد عبر تويتر : جميع الأجهزة الموجودة حاليًا على أرفف السوق وفي المخازن سيكون لديها إمكانية “طبيعية ” لتنزيل تطبيقات مثل فيسبوك وواتساب وإنستجرام من المتجر الإلكتروني .

وتشهد الشركة ضغط كبير من جانب الحكومة الأمريكية بدعوى مخاوف امنية من التكنولوجيا الصينية ما جعل شركة “جوجل ” هي الأخرى تعلن سابقاً وقف استخدامها على “هواوي ” ، فيما تواصل الشركة الصينية تحديها للجميع والمحاولة جاهدة للحفاظ على عملائها .

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