بعد منع فيسبوك على هواتفها.. ” هواوي ” تتحدى الجميع وتبعث برسالة إطمئنان لعملائها
على الرغم من تهديد مستقبل هواتف هواوي بسبب الحصار الأمريكي على الشركة الصينية العملاقة فضلاً عن إعلان شركة فيسبوك تحركها لتعليق عمل منصاتها المختلفة كواتسآب وإنستجرام على هواوي ، إلا انها تجاهلت كل ذلك وبعثت برسالة إطمئنان لعملائها .
وقالت شركة الاتصالات الصينية العملاقة من خلال التغريد عبر تويتر : جميع الأجهزة الموجودة حاليًا على أرفف السوق وفي المخازن سيكون لديها إمكانية “طبيعية ” لتنزيل تطبيقات مثل فيسبوك وواتساب وإنستجرام من المتجر الإلكتروني .
وتشهد الشركة ضغط كبير من جانب الحكومة الأمريكية بدعوى مخاوف امنية من التكنولوجيا الصينية ما جعل شركة “جوجل ” هي الأخرى تعلن سابقاً وقف استخدامها على “هواوي ” ، فيما تواصل الشركة الصينية تحديها للجميع والمحاولة جاهدة للحفاظ على عملائها .
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