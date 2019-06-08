بالفيديو.. موقع عالمي يتحدث عن زوجة محمد صلاح ويكشف دورها الخفي في نجاحه

ماجد محمد(صدى):

سلط موقع ” سوكر ستوريز ” العالمي الضوء علي زوجة النجم المصري ” محمد صلاح ” هداف ليفربول والدوري الإنجليزي .

ووصف الموقع زوجة صلاح ” ماجي محمد صادق ” بأنها السر وراء نجاحه وذلك من خلال فيديو استعرض صورهما معاً .

واوضح الموقع ان “ماجي ” تعرفت على ” صلاح ” أثناء الدراسة وتزوجته عام 2013 ، وكان حينها يلعب في ” بازل السويسري ” .

وقارن الموقع بين ماجي وزوجات النجوم الآخرين مثل ” وأنتونيلا روكوزو زوجة ليونيل ميسي، وشاكيرا صديقة جيرارد بيكيه ، و جورجينا رودريغيز صديقة كريستيانو رونالدو ” وقال انها اكثر غموضاً منهن .

وفسر الموقع ذلك لقلة ظهور “ماجي ” على السوشيال ميديا او استعراضها لجمالها او جسمها مراعاة ً لتعاليم الدين الإسلامي ، وذلك رغم عملها في التكنولوجيا الحيوية .

الجدير بالذكر ان “ماجي ” لم تظهر إلا في احتفال ليفربول بنهاية الموسمين الأخيرين ، ويوم السبت الماضي، عقب تتويج صلاح بلقب دوري الأبطال .