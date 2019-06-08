نصائح هامة لاستعادة رشاقتك بعد العيد

أميرة خالد(صدى):

قدم خبراء في التغذية عدد من النصائح يتم اتباعها شهر واحد فقط للتخلص من الوزن الزائد خلال أيام عيد الفطر المبارك خاصة منطقة البطن بسبب تناول مختلف أنواع الحلويات .

ومن هذه النصائح :

تقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها : إذا أردت الحصول على بطنٍ مسطحة، يجب عليك تقليل دهون الجسم ويحدث ذلك عن طريق حرق سعرات حرارية أكثر من التي تتناولها، ويؤدي تقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها إلى لجوء جسمك إلى احتياطي الوقود الداخلي؛ وهي الدهون التي تسعى للتخلص منها.

زيادة كمية الألياف التي تتناولها : الفواكه والخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة لا تمنحك فقط مجموعة من العناصر الغذائية، ولكن هي أيضًا أطعمة غنية بالألياف وتساعدك في نظامك في فقدان الوزن بعدة طرق. يعتمد استهلاكك اليومي لنسبة الألياف الموصى بها على عمرك وجنسك.

اختر البروتينات الخالية من الدهون : تمدك البروتينات الخالية من الدهون مثل السمك والدواجن ومنتجات الألبان قليلة الدسم بعناصر غذائية مفيدة بدون سعرات حرارية زائدة أو دهون غير صحية. يمدك البروتين بالطاقة التي تحتاجها للقيام بنظام نشط للتمارين الرياضية، والتي تُعد أيضًا عنصر مهم للحصول على بطن مسطحة.

ابدأ وجبات الطعام بالشوربة : يعني اتباع نظام غذائي صحي أن تشعر بالشبع عن طريق تناول عدد أقل من السعرات الحرارية دون التخلي عن العناصر الغذائية المفيدة. اتضح أن شيئًا بسيطًا مثل الشوربة قد يكون مفيدًا جدًا.

القيام بمزيد من تمارين البطن “القوية” على الأرض : بدلًا من التركيز على تمارين تناغم العضلات التي تستهدف فقط عضلات البطن، يجب البحث عن بدائل تستخدم مجموعات أخرى من العضلات أيضًا. يتطلب ذلك بذل المزيد من الجهد والتي تساعد في حرق الدهون. تناغم عضلاتك الإضافية أيضًا في الظهر والصدر والكتفين والأرجل وما إلى ذلك يساعد في تحسين شكلك وبالتالي يساعد على ظهور بطنك بشكل أنحف.