عرض فيديو إباحي خلال اجتماع الحكومة براجستان الهندية

نيودلهى (صدى):

تفاجأ عشرات المسئولين بولاية راجستان أكبر ولايات الهند مساحة ، بعرض لقطات من فيديو إباحي لمدة 30 ثانية ، خلال اجتماع عبر الفيديو ضم أركان الحكومة .

ورأس الاجتماع رئيسة دائرة الغذاء في الولاية، موغدها سينغ، التي قالت لوكالة برست ترست الهندية “خلال الاجتماع، بدأ تشغيل مقطع فاحش على الشاشة.. فاتصلت على الفور بالمدير وطلبت منه التحقيق في الأمر ورفع تقرير بشأنه”.

وأضافت سينغ أن 10 مسؤولين حكوميين وممثلين عن المركز الوطني للمعلومات في الهند، وهو الجهة المسؤولة عن تأمين الاتصالات، كانوا بين الحضور في غرفة الاجتماعات، بالإضافة إلى مسؤولين عن الإمدادات من 33 مقاطعة كانوا مشاركين في المؤتمر عبر الفيديو.

وقالت سينغ: “سيتم اتخاذ قرار بشأن الإجراء المتعلقة بالأفراد المتورطين على أساس تقرير مدير مركز المعلومات الوطني”.

وحتى بعدما تمكن فريق تقنية المعلومات من العثور على المقطع وإيقافه، فقد جلس المسؤولون في صمت وحالة من الذهول والخجل.