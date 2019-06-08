بالفيديو..الأمن المصري يعلن مقتل 4 إرهابيين متورطين في مهاجمة إحدى النقاط الأمنية بسيناء

القاهرة(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم، مقتل 4 إرهابيين من المتورطين في مهاجمة إحدى النقاط الأمنية جنوب العريش فجر الأربعاء الماضي، وذلك في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة.

وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم، بإن قوات الشرطة داهمت مكان اختباء تلك العناصر الإرهابية بأحد العقارات بمنطقة أبو عطية بالعريش وأسفر تبادل إطلاق النار بين الجانبين عن مصرع 4 إرهابيين، كانت بحوزتهم 3 أسلحة آلية وحزام ناسف.