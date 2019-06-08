  • السبت 8

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. ” قرقاش ” يرد على الشائعات التي تروجها قطر عن تواجده في السودان

” قرقاش ” يرد على الشائعات التي تروجها قطر عن تواجده في السودان

” قرقاش ” يرد على الشائعات التي تروجها قطر عن تواجده في السودان
طلال الضوي(صدى):

كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم السبت، حقيقة الشائعات التي تروجها قطر عبر أبواقها الإعلامية بوجوده في دولة السودان.

وقال أنور قرقاش: ” ‏إستغربت ولم أستغرب فبركات منصات الإعلام القطري ومنها الميدل إيست آي والتي تروج لوجودي في الخرطوم ” .

وأكد قرقاش: ” أشارك حاليا في منتدى براتسلافا في سلوفاكيا، ديدنهم الأخبار الكاذبة وربنا يقي السودان ” ربيعهم ” .


الوسوم:,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 349 ] نشر منذ 1 ساعة

قل قسم ياغرغرشا ما سافرت للسودان لمؤزارة المجلس العسكري الإنقلابي

[ عدد التعليقات: 6126 ] نشر منذ 27 دقيقة

ماعليك منهم ومن قنواتهم الماجوره

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *