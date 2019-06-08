” قرقاش ” يرد على الشائعات التي تروجها قطر عن تواجده في السودان
كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم السبت، حقيقة الشائعات التي تروجها قطر عبر أبواقها الإعلامية بوجوده في دولة السودان.
وقال أنور قرقاش: ” إستغربت ولم أستغرب فبركات منصات الإعلام القطري ومنها الميدل إيست آي والتي تروج لوجودي في الخرطوم ” .
وأكد قرقاش: ” أشارك حاليا في منتدى براتسلافا في سلوفاكيا، ديدنهم الأخبار الكاذبة وربنا يقي السودان ” ربيعهم ” .
جامي السعودية[ عدد التعليقات: 349 ] نشر منذ 1 ساعة
قل قسم ياغرغرشا ما سافرت للسودان لمؤزارة المجلس العسكري الإنقلابي
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 6126 ] نشر منذ 27 دقيقة
ماعليك منهم ومن قنواتهم الماجوره