” قرقاش ” يرد على الشائعات التي تروجها قطر عن تواجده في السودان

طلال الضوي(صدى):

كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم السبت، حقيقة الشائعات التي تروجها قطر عبر أبواقها الإعلامية بوجوده في دولة السودان.

وقال أنور قرقاش: ” ‏إستغربت ولم أستغرب فبركات منصات الإعلام القطري ومنها الميدل إيست آي والتي تروج لوجودي في الخرطوم ” .

وأكد قرقاش: ” أشارك حاليا في منتدى براتسلافا في سلوفاكيا، ديدنهم الأخبار الكاذبة وربنا يقي السودان ” ربيعهم ” .