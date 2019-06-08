بالفيديو.. أحدث سيارات لامبورغيني.. نموذج جبار لسيارة رياضية مطورة

أميرة خالد(صدى):

كشفت شركة ” لامبورغيني ” الدخول بقوة في سوق السيارات الفترة المقبلة من خلال تطوير سيارة رياضية لتقديم نموذج خارق قادر على اجتياز أكثر الطرق وعورة .

وقالت الشركة ان سيارتها الجديدة Sterrato ، تتميز بتصميم متين مصنوع من ألياف الكربون ومزيج خاص من المطاط والبلاستيك كما تحتوي على ماصات صدمات مصنوعة من الألومنيوم .

ومن المقرر ان يكون مقاس العجلات 20 إنش للقدرة على السير في أصعب الطرق ، مع محرك جبار عزمه 640 حصان وسعته 5.3 لتر .

كما ستعتمد الشركة على نظام إلكتروني يعمل على ثبات السرعة عند النحراف مع التحكم بكل عجلة على حدة من خلال علبة سرعة اوتوماتيكية مزودة بـ 8 مراحل .