” راشفورد ” في الطريق إلى برشلونة

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير صحفية ان نادي برشلونة بدأ التحرك بالفعل لضم نجم مانشستر يونايتد ” ماركوس راشفورد ” بالتزامن مع اقتراب انتهاء عقده مع الشياطين الحمر .

وعلى الرغم من تنافس عدة أندية للظفر بخدمات اللاعب إلا انه من الأرجح انتقاله لبرشلونة بسبب العلاقة الجيدة بين رئيس برشلونة خوسي ماريا بارتوميو والمدير التنفيذي لمانشستر يونايتد إد وودوارد ، وفقاً لصحيفة ميرور البريطانية .

ولم يتم الكشف بعد عن حجم العروض المتوقعة في ظل التنافس الحاد لجذب اللاعب ، إلا ان ناديه سيضطر لقبول صفقة رابحة بالتأكيد في الميركاتو الصيفي قبل انتهاء عقده ورحيله بالمجان .

الجدير بالذكر ان “ماركوس راشفورد ” ، “21” عام تألق بموهبته المميزة خاصة ً في بداية مسيرته مع مانشستر يونايتد ولم يُعاب عليه إلا في تضييع بعض فرص التسجيل .