حلول فعًالة لقيادة آمنة ومريحة مع ارتفاع درجات الحرارة
مع ارتفاع حرارة الصيف تتخطى درجة الحرارة داخل السيارة القدرة على الإحتمال الأمر الذي يؤدي إلى عدم انتباه القائد وصعوبة تركيزه .
وحذر نادي السيارات الألماني من ارتفاع الحرارة إلى 60 درجة مئوية في بعض الأحيان، مؤكداً على ضرورة اتبع تلك الخطوات لتفادي الوقوع في خطر لحوداث :
1- يجب اولاً فتح جميع منافذ السيارة ومنها فتحة السقف للتخلص من الهواء الساخن .
2- الإنتظار حتى يبرد مقود السيارة ، مع الحرص على تظليلها وتغطيتها بغطاء فاتح اللون لعكس آشعة الشمس .
3- الحرص على ألا يزيد الفرق بين الحرارة داخل وخارج السيارة عن 6 درجات .
4- توجيه فتحات التهوية للجسم والحرص على ألا تزيد درجة الحرارة عن 25 درجة مئوية داخل السيارة .
5- لا تترك اطفال او حيوانات داخل السيارة ولو لفترة قصيرة في الصيف لعدم الإختناق .
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