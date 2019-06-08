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حلول فعًالة لقيادة آمنة ومريحة مع ارتفاع درجات الحرارة

حلول فعًالة لقيادة آمنة ومريحة مع ارتفاع درجات الحرارة
برلين(صدى):

مع ارتفاع حرارة الصيف تتخطى درجة الحرارة داخل السيارة القدرة على الإحتمال الأمر الذي يؤدي إلى عدم انتباه القائد وصعوبة تركيزه .

وحذر نادي السيارات الألماني من ارتفاع الحرارة إلى 60 درجة مئوية في بعض الأحيان، مؤكداً على ضرورة اتبع تلك الخطوات لتفادي الوقوع في خطر لحوداث :

1- يجب اولاً فتح جميع منافذ السيارة ومنها فتحة السقف للتخلص من الهواء الساخن .
2- الإنتظار حتى يبرد مقود السيارة ، مع الحرص على تظليلها وتغطيتها بغطاء فاتح اللون لعكس آشعة الشمس .
3- الحرص على ألا يزيد الفرق بين الحرارة داخل وخارج السيارة عن 6 درجات .
4- توجيه فتحات التهوية للجسم والحرص على ألا تزيد درجة الحرارة عن 25 درجة مئوية داخل السيارة .
5- لا تترك اطفال او حيوانات داخل السيارة ولو لفترة قصيرة في الصيف لعدم الإختناق .


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