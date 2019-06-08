أنور قرقاش: لا حل لأزمة الدوحة دون مراجعة سياسات حمد بن خليفة
كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أمس الجمعة، أنه يجب على تميم مراجعة السياسات التي أرسى دعائمها، والده حمد بن خليفة؛ وذلك لحل الأزمة القطرية.
وأوضح قرقاش: ” كما تبين من القمة الخليجية الأخيرة فلا حل لأزمة الدوحة بالأساليب التقليدية ودون مراجعة صريحة للسياسات التي قادها الشيخ حمد بن خليفة “.
وأضاف: ” لعقل والمنطق يفرض على الشيخ تميم مراجعة صريحة وتبني توجه جديد ينهي أزمة بلاده ويعيدها إلى محيطها الخليجي والعربي “.
اترك تعليقاً