أنور قرقاش: لا حل لأزمة الدوحة دون مراجعة سياسات حمد بن خليفة

أبو ظبي(صدى):

كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أمس الجمعة، أنه يجب على تميم مراجعة السياسات التي أرسى دعائمها، والده حمد بن خليفة؛ وذلك لحل الأزمة القطرية.

وأوضح قرقاش: ” كما تبين من القمة الخليجية الأخيرة فلا حل لأزمة الدوحة بالأساليب التقليدية ودون مراجعة صريحة للسياسات التي قادها الشيخ حمد بن خليفة “.

وأضاف: ” لعقل والمنطق يفرض على الشيخ تميم مراجعة صريحة وتبني توجه جديد ينهي أزمة بلاده ويعيدها إلى محيطها الخليجي والعربي “.