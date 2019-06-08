أنغام: حب النادي الأهلي جمعني وزوجي في بداية تعارفنا

القاهرة(صدى):

أكدت الفنانة المصرية، أنغام، أن هناك عدة أشياء جمعتها بزوجها أحمد إبراهيم خلال فترة تعارفهما قبل الزواج، ومن بينها حب النادي الأهلي المصري.

وقالت أنغام: ” حين كنا نمضي ساعات طويلة في الاستوديوهات، نشأت بيننا علاقة وديّة، ولاحظنا أن هناك أمورا كثيرة تجمعنا، من بينها عشق الموسيقى، وحب فيروز، ومحمد عبد الوهاب. وكذلك جمعنا حب النادي الأهلي ” .

وأشارت إلى إن إبراهيم هو الذي باح لها بحبه أولا، وأمهلها 24 ساعة لتفكر، وترد عليه،وهكذا اتخذت أنغام قرارها، وتزوجت به؛موضحة إنها كانت تعرف أنه متزوج، لكنها استدركت بأنها كانت تعلم أيضا أنه كان بصدد الانفصال عن زوجته، وأن هذا الانفصال نهائي، لا رجعة فيه.