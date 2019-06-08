” غرفة الشرقية ” : مستحقات ” المقاولات ” مرهونة بإستكمال الوثائق

نايف السالم(صدى):

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشرقية رصد ومتابعة وزارة المالية لآداء الجهات الحكومية بشأن ادخال البيانات والوثائق المطلوبة لإنهاء اجراءات صرف مطالبات شركات المقاولات .

من جانبه قال رئيس الغرفة ” عبد الحكيم العمار ” ان الوزارة تتابع مدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ المشاريع في مواعيدها ، ورفع المستندات المطلوبة عبر ” اعتماد ” على ان يتم الصرف قبل مرور 60 يوم .

واضاف ان صرفت بالفعل مستحقات بعض الشركات ، داعياً جميع شركات المقاولات التي لم تصرف مستحقلتها إلى التواصل مع الغرفة واستكمال الأوراق المطلوبة قبل رفعها علي منصة ” اعتماد ” .

واكد ان اعتماد المستحقات للعام الجاري لم يشهد اي تأخر عدا التأخر من جانب اصحاب المستحقات نتيجة عدم اكتمال الأوراق المطلوبة .