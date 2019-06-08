أشياء تساعد الرجل في فهم المرأة بشكل أفضل

متابعة- أميرة خالد(صدى):

هناك عدة أشياء ومواقف تساعد الرجل في فهم المرأة بشكل أفضل، حيث أن معرفة الهوايات تجعلك تعرف أحد جوانب شخصية المرأة، فإذا كانت تمارس الرياضة فهي تتمتع بشخصية منفتحة، وإذا كانت تعشق الرسم فهي رومانسية.

ويكشف ما تفعله زوجتك في المنزل، سواء في أعماله، أو في مشاهدة التليفزيون، أو العناية بمظهرها،جانبا من جوانب شخصيتها؛ بينما لكل أمراة لها طريقة للتعامل مع المشكلات، فهناك نساء تتعامل بحكمة، وأخريات يعملن بطريقة عاطفية تؤدي لتفاقم المشكلات.

وتعد العلاقات الجيدة والصحية، للزوجة مع أقاربها وأصدقائها، علامة على ثقتها بنفسها، كما حاول أن تراقب سلوك زوجتك مع الآخرين، فإذا رأيتها تتعامل مع النادل باحترام، فهي تقدر جهود الآخرين، أما إذا عاملته بتكبر فهي متعجرفة لا تقدر مشاعر الآخرين.