” الحصيني ” يوضح حقيقة وصول الحرارة إلى 60 درجة مئوية

نايف السالم(صدى):

أكد باحث الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية ” عبد العزيز الحصيني ” عدم صحة الأخبار المتداولة حول ارتفاع درجة الحراراة إلى 60 درجئة مئوية بحلول عام 2040 م .

وقل الحصيني في تصريحات له، ان هذه المعلومات محض شائعات ولا صحة لها او سند لأن الله –عز وجل = يهيء اسباب العيش والراحة للنسان والحيوان والنبات ووصول الحرارة لهذه الدرجة يؤذي البيئة ويتنافي مع راحة المخلوقات .

واضاف ان ارتفاع الحرارة إل هذه الدرجة امر بيد الله عزوجل ، لكن لا يوجد ما يدعمه ، مشيراً إلى ان تجاوز درجات الحرارة لما بعد الخمسين درجة مئوية لا يستمر سوى بعض دقائق وفي اماكن بعيدة عن السكان .

وتوقع الحصيني استمرار المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة كما هي دون تغيير خلال السنوات المقبلة .