موظفة بنك تختلس 10 ملايين درهم لإنفاقها على شاب أوهمها بالزواج

أبو ظبي(صدى):

في جريمة غريبة من نوعها ، اقدمت إماراتية على اختلاس مبلغ مالي ضخم مدفوعة بجنون حبها لشاب أوهمها بتبادل المشاعر ورغبته بالزواج منها .

واعترفت الإماراتية التي تعمل موظفة في احد بنوك ابو ظبي بإختلاس مبلغ قدره ” 10 ملايين درهم ” لإرضاء الشاب واسرته إذ كانت تغدق عليهما المال والهدايا لكسب ودهما .

وتواجه الإمارتية تهمة الإستيلاء على اموال البنك والتزوير في محررات رسمية فيما يواجه الشاب تهمة الإحتيال والإستيلاء على اموال الغير .

وقالت الفتاه ضمن اعترافاتها انها انساقت وراء الشاب الذي اوهمها بحبه مستغلاً تأخر سن زواجها إذ كانت تأمل في الزواج على غرار شقيقاتها وجميع بنات عائلتها .

واضافت انها استطاعت ان تختلس المبلغ بعد ان أوكلت إليها مديرتها رقم المستخدم وكلمة المرور وصلاحيات في النظام الإلكتروني الخاص بالبنك ، وانها استجابت له بعد ان اغواها بإسم الحب .