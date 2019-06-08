  • السبت 8

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. موظفة بنك تختلس 10 ملايين درهم لإنفاقها على شاب أوهمها بالزواج

موظفة بنك تختلس 10 ملايين درهم لإنفاقها على شاب أوهمها بالزواج

موظفة بنك تختلس 10 ملايين درهم لإنفاقها على شاب أوهمها بالزواج
أبو ظبي(صدى):

في جريمة غريبة من نوعها ، اقدمت إماراتية على اختلاس مبلغ مالي ضخم مدفوعة بجنون حبها لشاب أوهمها بتبادل المشاعر ورغبته بالزواج منها .

واعترفت الإماراتية التي تعمل موظفة في احد بنوك ابو ظبي بإختلاس مبلغ قدره ” 10 ملايين درهم ” لإرضاء الشاب واسرته إذ كانت تغدق عليهما المال والهدايا لكسب ودهما .

وتواجه الإمارتية تهمة الإستيلاء على اموال البنك والتزوير في محررات رسمية فيما يواجه الشاب تهمة الإحتيال والإستيلاء على اموال الغير .

وقالت الفتاه ضمن اعترافاتها انها انساقت وراء الشاب الذي اوهمها بحبه مستغلاً تأخر سن زواجها إذ كانت تأمل في الزواج على غرار شقيقاتها وجميع بنات عائلتها .

واضافت انها استطاعت ان تختلس المبلغ بعد ان أوكلت إليها مديرتها رقم المستخدم وكلمة المرور وصلاحيات في النظام الإلكتروني الخاص بالبنك ، وانها استجابت له بعد ان اغواها بإسم الحب .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *