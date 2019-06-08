4 وصفات منزلية فًعالة لعلاج البواسير

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعتبر ” البواسير ” من الأمراض المنتشرة التي يؤدي إهمالها إلى تفاقم مخاطرها واحتمالية التدخل الجراحي .

وتتسبب ” البواسير ” نتيجة الضغط على الأوعية الدموية بسبب الإمساك وهو ما يؤدي إلى تورمها والتهابها احياناً .

وينصح الخبراء بضرورة عدم اهمال اعراض البواسير واستعمال بعض المواد المنزلية لعلاجها إن كانت من الدرجة الخفبفة والمتوسطة من خلال الوصفات الثابتة علمياً كالتلي :

1- الجلسرين : إذ يعمل على تخيف الجفاف او الحكة التي قد تسبب نزيف .

2- ملح إبسوم مع الماء الدافئ : من خلال الجلوس فيه لمدة 15 دقيقة إذ يعمل على تخفيف الألم وعلاج الجرح .

3- هلام الصبار ” الأوليفرا” : وهو من العناصر الطبيعية الفعالة للقضاء على الإلتهابات والتورم .

4- كمادات الثلج ، إذ تعمل على تخفيف الألم بصورة كبيرة .