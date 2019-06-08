هل تعاني من تساقط الشعر.. 5 طرق تحميك من خطر الصلع المبكر

لندن(صدى):

يعتبر تساقط الشعر احد علامات الصلع المبكر وإن كان يزداد لدى الرجل دون المرأة لطبيعة الجينات الوراثية ، إلا انه لا ينبغي الإستهتار به لإنقاذ شعرك قبل فوات الآوان .

وكشف جراح التجميل الدكتور منير سومجي في حوار له مع صحيفة ” إكسبريس” البريطانية عن الطرق التالية للوقاية من تساقط الشعر :

1-استخدام زيت الخروع : لمدة 6 اشهر وبإنتظام إذ يعمل على تحفيز نمو الشعر .

2-الحمية : من خلال تناول مكملات غذائية غنية بالميتو العشبي الذي يمنع تساقط الشعر .

3-علاج فروة الرأس : عن طريق حقنها بالفيتامينات وعنصر البيوتين .

4-حقن الصفائح الدموية الغنية بالبلازما : وهي تستعمل للبشرة والشعر أيضاً لما لها من فوائد عالية .

5-الليزر : من خلال ارتداء خوذة تنبعث منها إشعاعات الليزر المساعدة على إنبات الشعر .