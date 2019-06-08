بالفيديو.. هاميلتون يبتعد عن صدارة تجارب سباق كندا عقب اصطدامه بحائط

أوتاوا(صدى):

اصطدم سائق ” مرسيدس ” البريطاني لويس هاميلتون بحائط، خلال الفترة الثانية للتجارب الحرة لجائزة كندا الكبرى الجولة السابعة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا1؛ لتبعده عن صدارة السباق.

وانتزع في الفقرة الأولى، قمة لائحة الأوقات بتوقيت قدره 1:12,767 دقيقة متقدما بفارق 0,147 ثانية على زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس، لتنتهي مغامرته في الفترة الثانية في الحائط مكتفيا باحتلال المركز السادس.

وفي السياق نفسه، نجح سائق ” فيراري ” شارل لوكلير القادم من موناكو، في تحقيق أسرع توقيت إجمالي قدره 1:12,177 دقيقة، متقدما بفارق 0,074 ثانية على زميله الألماني سيباستيان فيتل.