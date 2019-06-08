7 مسلسلات رمضانية متهمة بالسرقة وبعضها يواجه دعاوى قضائية

أميرة خالد(صدى):

تواجه 7 مسلسلات تم عرضها خلال شهر رمضان المنصرم أزمة حقيقة امام اتهام فرق عملها بالسرقة والإقتباس الأمر الذي عرًض بعضها إلى دعاوي قضائية من قبل مؤلفين .

ويعتبر مسلسل ” حكايتي ” ابرز تلك المسلسلات إذ قامت الروائية السعودية المعروفة ” نور عبد المجيد “برفع دعوى ضده إذ ترى انه مأخوذ عن روايتها ” لاسكالا” مع تغيير بسيط .

كما يواجه مسلسل ” ولد الغلابة ” اتهام بالسرقة من المسلسل الأمريكي الشهير Breaking Bad من قبل الجمهور وفنانين امريكيين .

اما مسلسل ” الكاتب ” فيواجه هو الآخر دعوى قضائية من المؤلف” خلدون قتلان ” الذي يرى انه مسروق من مسلسله ” الخونة ” .

وبالمثل يواجه مسلسل ” البوي ” اتهام بالسرقة من المسلسل الأمريكي Breaking Bad ، فيما يواجه المسلسل التونسي الجزائري ” مشاعر” اتهام بالسرقة من مسلسل تركي لكنه لم يعر الأمر اهتمام .

اما مسلسل ” الهيبة الحصاد ” ، فقد لا حظ جمهوره تشابهه مع مسلسل Peaky Blinders، حتى في بوستر العملين بينما لا يواجه إجاء قانوني بعد .

فيما يواجه المسلسل الجزائري ” الرايس قورصو ” اتهامات بالسرقة من نوع آخر وهي ادعاء قناة ” الشروق ” سيطرة قناة “النهار ” علي عرضه رغم ان “الشروق ” قد اعلنت تصويره سابقاً .