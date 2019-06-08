بالفيديو.. القضاء على عناصر حوثية في صعدة
كشف فيديو، عن استهداف مقاتلات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عناصر من مليشيات الحوثي الإيرانية، في صعدة شمالي اليمن، حيث تم القضاء عليهم جميعاً؛ بعدما رصد تجمعاً لعناصر المليشيات في أحد المواقع التي يسيطرون عليها.
وقام طيران التحالف بمتابعتهم حتى دخلوا جميعاً إلى داخل ثكنة عسكرية بالموقع، ومن ثم نفذ الطيران غارة على الثكنة أسفرت عن تدميرها ومقتل جميع المسلحين؛ لتبث قناة الإخبارية الفيديو.
فيديو | تحالف دعم الشرعية في اليمن يستهدف تجمعاً لعناصر ميليشيا الحوثي في صعدة. #الإخبارية pic.twitter.com/XGh1bJ3RkE
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 8, 2019
يوسف العسيس[ عدد التعليقات: 353 ] نشر منذ 15 دقيقة
الحمد لله .. مثل هذه الضربات توجع واتمنى التركيز يكون عليها ..
اللهم احفظ وطننا من كل شر