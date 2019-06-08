جسر الملك فهد: عبور 243 ألف مسافر في أيام العيد الثلاثة

عادل الحربي(صدى):

ارتفع عدد المسافرين الذين عبروا جسر الملك فهد خلال أيام عيد الفطر المبارك الثلاثة إلى 243 ألف مسافر .

من جانبه اكد مدير جوازات جسر الملك فهد ، العقيد ضويحي السويلم أن عدد المسافرين خلال اليوم الأول للعيد سجل 56 الف مسافر ، فيما سجل “”77813 مسافر في اليوم الثاني ، و ” 109657″ مسافر باليوم الثالث .

وأكد ” السويلم ” على انسيابة العبور خلال ايام العيد بمنطقة تخليص الإجراءات حتى في اوقات الذروة والتي كانت غالباً بين 9 و12 مساءً .

وأشار إلى فتح كافة المسارات ” 58 ” مسار قدوم ومغادرة و13 مسار عكسي لإستيعاب أعداد المسافرين .