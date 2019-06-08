آل الشيخ يوضح أسباب بقاء عثمان طه بمجمع الملك فهد ما بقي بالوزارة

سعيد العجل(صدى):

وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتجديد عقد خطاط المصحف الشريف الشيخ عثمان طه، لما علم بانتهاء عقده بالمجمع .

وقال الوزير آل الشيخ سيبقى “عثمان طه” ما بقي عبداللطيف آل الشيخ في الوزارة تقديراً ووفاءاً له جزاء خدمته للقرآن الكريم وتحقيقاً لرغبته التي يرددها دائماً أن يبقى في خدمة القرآن حتى يموت، في لفتة كريمة من معاليه أشاد بها الجميع.

من جانبه، شكر الشيخ عثمان طه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على دعمه ومساندته وتحقيقه رغبته والتي وصفها باللفته الغير مستغربة على معاليه الذي يدعم ويحفز كل من يخدم القرآن الكريم، سائلاً الله أن يجزيه خير الجزاء واوفاه.

ويعد ” عثمان” الذي جاوز عمره الـ٨٥ عاماً من أشهر خطاطي المصحف الشريف في العالم الإسلامي خط المصحف لأكثر من ١٣ مره بالمجمع وامتع العالم بجمال خطه وإتقانه وتميز بحرصه وتفانيه في خدمة القرآن الكريم .

يذكر أن عثمان طه، كتب أول مصحف لوزارة الأوقاف السورية عام 1970، قبل أن يأتي إلى المملكة، ويكتب المصحف الذي طُبع من النسخه التي خطها بيده، ما يزيد على 200 مليون نسخة، وما زالت، وتوزع على مختلف دول العالم.

وشهد المجمع خلال هذا العام نقلة نوعية بعدد الإصدارات والخدمات الإلكترونية التي اطلقها حيث أصدر المجمع ١٨ مليون نسخة من المصحف الشريف بمختلف الإصدارات والأحجام وتراجم معاني الكلمات، كما أنهى تطبيق مصحف المدينة النبوية على منصتي آيفون وأندرويد بأكثر من ١٣ لغة عالمية.