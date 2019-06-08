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فيديو مسرب من داخل سجن مؤسس موقع ويكيليكس يكشف واقع حياته

فيديو مسرب من داخل سجن مؤسس موقع ويكيليكس يكشف واقع حياته
واشنطن(صدى):

كشف مقطع فيديو مسرب من داخل السجن الذي يقبع به مؤسس موقع ويكيليكس ” جوليان أسانغ ” عن واقع حياته داخل الزنزانة وتعامله مع النزلاء .

وأظهر الفيديو الذي نجح احد النزلاء في التقاطه ونشرته وكالات عالمية ، مؤسس ويكيليكس وهو شاحب اللون ونحيل ، ومع ذلك كان يمازح النزلاء ويقترح طلاء الزنزانة ، التي ظهرت بشكل مؤسف وسط اوراق وكتب مبعثرة .

ويعتبر هذا الفيديو اول ظهور لـ ” أسانغ ” بعد اعتقاله في ابريل الماضي من قبل السلطات البريطانية ، إذ يقضي عقوبة بالسجن لمدة 50 اسبوع بسبب انتهاك شروط اطلاق سراحه بكفاله عام 2012 .

كما انه ينتظر حكم قضائي بتسليمه لواشنطن للمحاكمة بتهمة التآمر لإختراق كمبيوتر وزارة الدفاع الأمريكية .


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