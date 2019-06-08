” الشورى ” يقترب من التصويت على نظام الكليات العسكرية

نايف السالم(صدى):

اقترب مجلس الشورى، من التصويت على مشروع نظام كليات التعليم العسكري العالي، والذي ينص على صرف 25 % بدل تعليم لعضو هيئة التدريس من العسكريين من الراتب الأساسي.

وذلك فضلًا عن صرف علاوة تدريس لمن يساند العملية التعليمية من العسكريين من غير أعضاء هيئة التدريس؛ حيث ينص على صرف مكافآت مقطوعة للمرشدين الأكاديميين والمشرفين على الرسائل العلمية والمحكمين وأعضاء لجان المناقشة، من أعضاء هيئة التدريس.

وينص النظام على صرف مكافأة مالية لكل من شارك في إصدار مادة علمية تخدم العملية التعليمية في الكلية، بعد إجازته من المجلس العلمي، وتحدد اللوائح مقدار وضوابط استحقاق المكافأة وآلية صرفها.