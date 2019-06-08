هيفاء وهبي تعاني من أزمة صحية وتنقل إلى المستشفى

بيروت(صدى):

كشفت هناء شقيقة الفنانة اللبنانية هيفاء، أمس الجمعة، عن تعرض شقيقتها لأزمة صحية نقلت إثرها إلى المستشفى ووضعها الآن مستقل.

وأوضحت شقيقة الفنانة اللبنانية: ” عانت هيفاء من حمى شديدة وارتفاع بالحرارة، ولكن الحمد لله كل الفحوصات جاءت جيدة “؛ فيما كانت هيفاء قد هنأت الجمهور بعيد الفطر المبارك.

وكشفت هيفاء حينها، عن تعرضها لأزمة صحية أدّت الى عدم مشاركتها بأعمال فنية مؤخرا؛ حيث قالت: ” عيد مبارك، ينعاد على الجميع.. أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر.. خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبًا.. الحمدلله على كل شيء “.