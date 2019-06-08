يخلصك من البقع والدهون الزائدة.. فوائد خيالية لقناع البندورة على البشرة

أميرة خالد(صدى):

تعتبر الطماطم ” البندورة ” من الخضراوات ذات الفوائد العالية ليس للجسم فقط وإنما للبشرة كما يؤكد الخبراء .

ووفقاً لموقع boldsky فيمكن الإستفادة من الطماطم للبشرة من خلال عمل اقنعة لها كالتالي :

1-هرس الطماطم مع ملعقة زبادي وملعقة عسل ، ووضع الخليط على البشرة لمدة 20 دقيقة ، يعمل هذا الماسك على تفتيح البشرة وإشراقها .

2- هرس الطماطم مع السكر ووضع الخليط على البشرة لمدة 10 دقائق ، وتكرر العملية مرتين بالأسبوع ، للتخلص من دهون البشرة الزائدة وتقليص المسام .

3- امزجي لب الطماطم مع عصير البطاطس وضعي الخليط على البشرة لمدة 10 دقائق ، للتخلص من بقع او تصبغات لجلد مع التكرار مرتين او ثلاثة اسبوعياً .