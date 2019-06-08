” ماس ” يؤكد انتعاش السياحة الداخلية بالمملكة

علي القحطاني(صدى):

كشف مركز ماس للدراسات والأبحاث السياحية التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عن انتعاش قطاع السياحة والسفر في المملكة،والذي حقق نموًا متسارعًا.

وقال ” ماس ” أن التطور الشامل الذي يشهده خلال السنوات الأخيرة، وذلك بعد نجاح جهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في تأسيس بنية القطاع وتنظيمه؛ فيما تراجع الإنفاق على السياحة الخارجية في عام 2018 بنحو 2 %، ليسجل أدنى مستوى منذ 2013.

وجاء ذلك مقابل ارتفاع قيمة الإنفاق على السياحة المحلية بنسبة 4.1 %؛ بينما بلغ الإنفاق على السياحة الخارجية نحو 76.4 مليار ريال العام الماضي، مسجلاً تراجعًا للعام الثاني على التوالي، حيث انخفض في عام 2017 بنسبة 19.9٪ إلى نحو 78 مليار ريال؛ فيما بلغ الإنفاق على السياحة المحلية نحو 48 مليار ريال في 2018 مقارنة بـ46.1 مليار ريال في 2017.