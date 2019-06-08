إغلاق تقاطع طريقي الإمام عبدالله وخالد بن الوليد بالرياض

علي القحطاني(صدى):

أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم السبت، أنه سيتم إغلاق تقاطع طريقي الإمام عبدالله بن سعود وخالد بن الوليد شرق مدينة الرياض، بدءاً من يوم غد الأحد.

وأوضحت الأمانة أن ذلك بسبب عمل معالجة سطحية للتقاطع لرفع كفاءته؛ فيما لم تحدد مدة فترة التحسين لتقاطع الطريقين المذكورين، داعية قائدي المركبات إلى استخدام المسارات البديلة.

وفي السياق نفسه، أشارت إلى أنه سيتم تحويل الحركة إلى طريق خالد بن الوليد (شمالاً وجنوباً) وطريق الإمام عبدالله بن سعود (شرقاً وغرباً)، ومن ثم الدوران والانعطاف جهة اليمين لمواصلة الرحلة نحو وجهتهم المقصودة.