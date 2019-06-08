رجل يترك حقيبة مملوءة بالمخدرات ويدون عليها اسمه وعنوانه

لندن(صدى):

شهدت مدينة مانشستر البريطانية، واقعة غريبة لرجل ترك حقيبة مليئة بالمخدرات في إحدى مقصورات الترام؛ ودون عليها اسمه بالكامل وعنوانه ما دفع الشرطة إلى السخرية من الواقعة.

ونشرت شرطة مانشستر القصة على حسابها في فيسبوك واستخدمت وسمي ” تاجر عميق ” و” حبيبتي لقد نسيت مخدراتي “؛ حيث علقت على الصورة: ” تدعو الشرطة إلى لمّ الشمل بين الممتلكات المفقودة ومالكها “.

وأضافت: ” لقد نسي شخص فقير حقيبة ظهره أثناء سفره بالترام “؛ حيث كانت تحتوي على 25 حبة من العقاقير المخدرة وكمية كبيرة من الكوكايين؛ فيما لم يعرف بعد ما إذا كان الشخص تعمد ترك الحقيبة في الترام أم أنه نساها، كما لم تكشف الشرطة أي معلومات بشأن صاحب الحقيبة.