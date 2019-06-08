بالفيديو.. تركي الفيصل يوضح سبب إلقاء جثة بن لادن في البحر بدلا من دفنه
كشف الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز، رئيس الاستخبارات العامة السعودية الأسبق،عن سبب إلقاء الأمريكان لجثة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في البحر .
وقال الأمير تركي خلال لقائه ببرنامج ” الذاكرة السياسية ” : ” إنه بحسب كلامهم لم يريدوا أن يكون له مشهد أو مزار أو شيء يجلب الناس إليه فلو دُفن في أرض معينة ربما أصبح محلا للزيارة ” .
وعن سبب قتل الجيش الأمريكي بن لادن بدلا من اعتقاله قال الأمير تركي: ” ما عندي تحليل لذلك وحسب كلامهم عندما دخلوا عليه الغرفة كان يحمل سلاح وأنه قتل لهذا السبب ” .
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