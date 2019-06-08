بالفيديو.. تركي الفيصل يوضح سبب إلقاء جثة بن لادن في البحر بدلا من دفنه

حمود العنزي(صدى):

كشف الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز، رئيس الاستخبارات العامة السعودية الأسبق،عن سبب إلقاء الأمريكان لجثة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في البحر .

وقال الأمير تركي خلال لقائه ببرنامج ” الذاكرة السياسية ” : ” إنه بحسب كلامهم لم يريدوا أن يكون له مشهد أو مزار أو شيء يجلب الناس إليه فلو دُفن في أرض معينة ربما أصبح محلا للزيارة ” .

وعن سبب قتل الجيش الأمريكي بن لادن بدلا من اعتقاله قال الأمير تركي: ” ما عندي تحليل لذلك وحسب كلامهم عندما دخلوا عليه الغرفة كان يحمل سلاح وأنه قتل لهذا السبب ” .