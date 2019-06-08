بالفيديو.. انفصام الجزيرة في أبهى صوره

طلال الضوي(صدى):

ليس بجديد على قناة الجزيرة القطرية، التناقض والتخبط من حين لآخر، في سبيل ” التطبيل ” لنظام الحمدين، فهي المنبر الأساسي لبث الأكاذيب والفتن بما يخدم أجندة الدوحة التخريبية.

وكعادتها القناة التحريضية تقف وراء كل باطل، دون أن تدخر أي جهد للترويج لأفكارها المغلوطة عبر أبواقها الإعلامية.

وفي هذا السياق، نشر ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اليوم السبت، مقطع فيديو، يعكس الإنفصام الذي تعاني منه قناة الجزيرة التحريضية.

وتضمن المقطع تعليق الجزيرة على شراء جمهورية مصر العربية لطائرة رافال فرنسية، حيث وصفتها حينها بأنها طائرة لا تسوى أي شيء، ولا قيمة لها، في حين أنه عندما قامت الدوحة بشراء الطائرة ذاتها أصبحت معروفة بقدراتها الخارقة، ومميزاتها.

وسخر خلفان قائلا: ” الإعلام القطري المهزوز، الذي انحرق فيه الفيوز، وأصبح كالمرأة العجوز ” .

وهكذا تجسد الجزيرة المعنى الحقيقي للغباء الإعلامي، الذي أصبح مكشوفًا للجميع، فهي بعيدة كل البعد عن المهنية والحيادية، منهمكة في كذبها وافتراءها على الدول العربية، في سبيل تلميع نظام الحمدين.