أنقرة(صدى):

ما زال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لا يتوقف عن الممارسات الاستبدادية، كغيره من قادة التنظيم الدولي للإخوان.

وفي فضيحة فساد جديدة تلاحق أردوغان، تبين أنه عين أحد أعوانه في مجلس إدارة 40 شركة.

وتكشف أن المستشار الصحفي للخطوط الجوية التركية وأحد أعوان أردوغان، ” يحيى أوستون ” هو عضو في مجلس إدارة 40 شركة قررت الحكومة الاستيلاء عليها.

وترّجح المصادر أن تكون الشركات الأربعين التي سيطرت حكومة أردوغان عليها وعينت المستشار أوستون عضوًا في مجالس إداراتها تابعة لرجال أعمال متعاطفين مع حركة الخدمة.

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