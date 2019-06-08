لكثرة بكائه..أب يضرب ابنه ويرديه قتيلا

القاهرة(صدى):

تجرد أب مصري من إنسانيته، مقدما على ضرب ابنه الذي لم يتخطى عمره العام الأول، بسبب كثرة بكاءه، حتى أرداه قتيلا.

وكانت مستشفى حكومي قد استقبلت طفل رضيع لم يتخطى عامه الأول جثة هامدة، وبإبلاغ الشرطة تبين أن الأب وراء الواقعة.

وتمكن رجال الأمن من القبض على الأب المجرم، وتسليمه للنيابة للتحقيق معه.

ومن جانبه أقرت الأم أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة، إذ ضرب الطفل للتخلص من بكائه فألقى مصرعه في الحال.