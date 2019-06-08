الحلم يصبح حقيقة..انطلاق أولى رحلات التاكسي الطائر من أوبر

وكالات(صدى):

تنهي شركة ” أوبر ” استعدادتها لانطلاق أولى رحلاتها بـ ” التاكسي الطائر ” والتي ستنطلق من مطار جون كينيدي في نيويورك إلى جنوب مانهاتن.

وتقوم نظرية الشركة على إقامة محطات لطائرات أوبر الصغيرة، مشابهة لمحطات المترو، ويقوم الزبائن بركوب التاكسي الطائر لتوفير الوقت والجهد.

وأوضحت ” أوبر ” أن الرحلات الجوية التي تستغرق حوالى ثماني دقائق، ستبدأ في 9 يوليو مع ” تسعير ديناميكي ” من المتوقع أن يراوح بين 200 إلى 225 دولارا ويشمل النقل البري أيضا.

وترى الشركة في هذه المركبات أحد الحلول المحتملة لتخفيف الازدحام المروري في المدن الكبرى.