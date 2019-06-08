مقاتلات التحالف تستهدف اجتماعًا لمليشيا الحوثي وتقضي على 17 إرهايبا

فهمي محمد(صدى):

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، غارة استهدفت اجتماعًا لميليشيا الحوثي الإرهابية بالقرب من مديرية عبس، بمحافظة حجة شمالي البلاد.

وأسفرت الغارة عن مصرع 17 مسلحًا حوثيًّا، بينهم قيادات ميدانية، عقب رصدهم وتتبعهم عبر عملية استخباراتية دقيقة.

يذكر أن مقاتلات التحالف قد شنت عدة غارات على مواقع الميليشيات الإرهابية في منطقة الزبيرية غرب مديرية قعطبة شمالي الضالع، وتم تدمير آليات تابعة للميليشيات.