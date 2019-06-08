بعد تعرضه لأزمة قلبية..أسرة مدير تعليم جدة تتوعد لناشر صورته بالعناية المركزة

نايف السالم(صدى):

على خلفية تعرض المدير العام لتعليم مكة المكرمة وتعليم جدة الأستاذ عبدالله بن أحمد الثقفي لأزمة قلبية، الخميس الماضي، أكد شقيقه ” حسين الثقفي ” أن حالته الصحية حاليا مستقرة.

وفي سياق آخر توعد الثقفي لمصور شقيقه بالعناية المركزة، باتخاذ الإجراءات القانونية ضده إذ لم يراعِ نفسيات أقاربه.

يذكر أن صورتين قد انتشرتا لمدير تعليم جدة، تسببتا في تأثر أسرته لاسيما والدته، حيث شدد الثقفي على أن موثق الصورتين استغل معاناة الناس، وسوف تتخذ العائلة الإجراءات القانونية ضده.

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