بالفيديو والصور.. منصور الشهيل يفوز بأكبر نزال باتل رويال في تاريخ WWE
فاز السعودي منصور الشهيل في نزال باتل رويال الأكبر في تاريخ WWE ،والذي جمع 50 نجمًا، على استاد الجوهرة المشعة في جدة، أمس الجمعة.
وتواجد آلاف المشجعين لمشاهدة عرض WWE سوبر شوداون، وسط احتفالات وأجواء خيالية في العرض الأول من نوعه.
وتمكن المصارع الأمريكي ” سيث رولينز ” من الفوز على منافسه ومواطنه ” بارون كوربن ” ، كما تغلب ” راندي أورتن ” على ” تريبل إتش ” ، بينما تغلب ” شين ماكمان ” على ” رومان رينز ” .
مواجهة مثيرة بين المصارع السعودي #منصور_الشهيل والأيس
تابعونا الآن فى تغطية خاصة سوبر شوداون بمدينة جدة على #MBCAction#WWE_MBCAction#WWESSD#UniversalTitle pic.twitter.com/u9MX8fUgaS
— MBC Action (@mbcaction) June 7, 2019
لحظة فوز المصارع السعودي #منصور_الشهيل على الأيس
تابعونا الآن فى تغطية خاصة سوبر شوداون بمدينة جدة على #MBCAction#WWE_MBCAction#WWESSD#UniversalTitle pic.twitter.com/p7dNk7VL89
— MBC Action (@mbcaction) June 7, 2019
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 13809 ] نشر منذ 44 دقيقة
برااافو💪😊تحمست وفرحت له لدرجه قالو اهلي تريها مسلسل ومطبوخه🙈ههههههه😊😂