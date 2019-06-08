بالفيديو والصور.. منصور الشهيل يفوز بأكبر نزال باتل رويال في تاريخ WWE

نواف السالم(صدى):

فاز السعودي منصور الشهيل في نزال باتل رويال الأكبر في تاريخ WWE ،والذي جمع 50 نجمًا، على استاد الجوهرة المشعة في جدة، أمس الجمعة.

وتواجد آلاف المشجعين لمشاهدة عرض WWE سوبر شوداون، وسط احتفالات وأجواء خيالية في العرض الأول من نوعه.

وتمكن المصارع الأمريكي ” سيث رولينز ” من الفوز على منافسه ومواطنه ” بارون كوربن ” ، كما تغلب ” راندي أورتن ” على ” تريبل إتش ” ، بينما تغلب ” شين ماكمان ” على ” رومان رينز ” .