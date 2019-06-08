” الخثلان ” يكشف السن الحقيقي للسيدة خديجة حينما تزوجها النبي ﷺ

عادل الحربي(صدى):

صحح أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، المعلومة المتداولة بين الناس حول سن السيدة خديجة رضي الله عنها حينما تزوجها الرسول ﷺ.

ونفى الخثلان صحة الأقاويل بأن النبي ﷺ تزوج أُم المؤمنين وعمرها 40 سنة، مؤكدًا أنه لم يثبت.

وقال الخثلان: ” الثابت أن عمرها 28 سنة، وهذا الأقرب، ولاسيما أنها أنجبت من النبي عليه الصلاة والسلام، والغالب أن المرأة تبلغ سن اليأس قبل الخمسين ” .