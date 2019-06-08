  • الجمعة 7

    يونيو

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  3. لحظة وفاة خطيب أثناء إلقائه خطبة الجمعة على المنبر

لحظة وفاة خطيب أثناء إلقائه خطبة الجمعة على المنبر




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