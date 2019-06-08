كوكب الأرض يستقبل ضيف قاتل في سبتمبر 2019

لندن(صدى):

يواصل العلماء في الكشف عن توقعاتهم كل عام باصطدام كوكب الأرص بإحدى الكويكبات أو انتهاء العالم.

وفي توقع جديد يقول العلماء إنه من المتوقع أن يصل كويكب ضخم إلى مسافة قريبة من الأرض في شهر سبتمبر 2019 ، مع وجود احتمال بأن يصطدم مباشرة بكوكب الأرض.

وقالت صحيفة ” ذا صن ” البريطانية إن الكويكب الذي من المتوقع أن يحل ضيفًا ثقيلا على كوكب الأرض يًعد رابع أكثر الأجسام خطورة ضمن قائمة الأجسام الفضائية التي من المحتمل أن تضرب كوكب الأرض في المستقبل.

ويحمل الكويكب اسم ” كيو في 89 2006 ” ، ويجول في الفضاء حالياً بسرعة 27400 ميل في الساعة.

ومن المتوقع أن يصطدم الكويكب بالأرض في 9 سبتمبر من هذا العام، وسيكون بنصف حجم الشهب الذي انفجر في روسيا عام 2013؛ مما أدى إلى إصابة 1500 شخص، وفقاً للتقرير.

وتشير التنبؤات الحالية إلى أن الكويكب سيقترب من الأرض بمسافة تزيد على 4.2 مليون ميل.