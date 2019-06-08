صورة صادمة.. خامنئي المنافق ينتظر بلهفة تقبيل يد الملكة البهلوية

طهران(صدى):

تتلون إيران وبات الجميع يعلم أن جميعهم لديهم أكثر من وجه والنفاق هو شعارهم في الحياة، فلن نندهش عندما ننظر لصورة خامنئي المتلون وهو ينتظر في لهفة تقبيل يد الملكة البهلوية.

وتعود صورة خامنئي إلىقبل 45 سنة، حيث ظهر فيها منتظرًا بلهفة دوره في تقبيل يد الملكة البهلوية 1974، وهو ما يصعب على الكثير تصديقها ممن تم خداعهم .

فنجح نظام الملالي في نشر الأوهام والوعي الزائف عن ثورتهم المزيفة، فلم تختلف ولاية الفقيه عن ولاية المرشد فكلاهما وجهان اعملة نفاق واحدة .

يُذكر أن السفارة الأمريكية لدى العراق كانت قد كشفت سابقًا أن ثروة المرشد الأعلى علي خامنئي تبلغ 200 مليار دولار، في الوقت الذي يعيش فيه الشعب الإيراني تحت خط الفقر منذ ما يقارب نصف قرن.