لبنانية تنتقم على طريقتها بعد خيانة زوجها

السبت 8
يونيو
هههههههههه بس جدعة
أخبث أنواع الخيانات هي الخيانة الزوجية ولا مبرر لها قد يكون هناك أسباب ولكن ليس هناك أي مبرر للخيانة.
اطلبي الطلاق منه ولا تخوني الله وتخونيه… أو تزوج بالحلال ولا تخون الله وتخونها.
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نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5407 ] نشر منذ 9 ساعات
هههههههههه بس جدعة
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 1422 ] نشر منذ 25 دقيقة
أخبث أنواع الخيانات هي الخيانة الزوجية ولا مبرر لها قد يكون هناك أسباب ولكن ليس هناك أي مبرر للخيانة.
اطلبي الطلاق منه ولا تخوني الله وتخونيه… أو تزوج بالحلال ولا تخون الله وتخونها.