  • السبت 8

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. فيديوهات متنوعة
  3. لبنانية تنتقم على طريقتها بعد خيانة زوجها

لبنانية تنتقم على طريقتها بعد خيانة زوجها




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5407 ] نشر منذ 9 ساعات

هههههههههه بس جدعة

[ عدد التعليقات: 1422 ] نشر منذ 25 دقيقة

أخبث أنواع الخيانات هي الخيانة الزوجية ولا مبرر لها قد يكون هناك أسباب ولكن ليس هناك أي مبرر للخيانة.
اطلبي الطلاق منه ولا تخوني الله وتخونيه… أو تزوج بالحلال ولا تخون الله وتخونها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *