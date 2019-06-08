برنامج مشروعات يعلن عن توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل، والصيانة في الجهات العامة المسمى برنامج مشروعات يعلن عن توافر وظيفة هندسية لذوي الخبرة من حملة شهادة البكالوريوس، وذلك للعمل في مدينة الرياض تحت مسمى وظيفي مهندس تكلفة أول.

واشترط البرنامج أن يكون المتقدمين من حملة الجنسية العربية السعودية، أن يكون المتقدمين من حملة الجنسية العربية السعودية، وأن يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريوس في الهندسة، أو في إدارة البناء، أو في أي تخصص ذو صلة، والخبرة التي لا تقل عن 6 أعوام في مجالات مراقبة المشاريع – صناعة البناء.

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