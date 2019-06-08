وفاة طفلة إثر سقوطها في خزان أرضي لمبنى تحت الإنشاء
تمكن الدفاع المدني في حفر الباطن، اليوم الجمعة، من إخراج طفلة تبلغ من العمر ٩ سنوات سقطت في خزان أرضي لمبنى تحت الإنشاء.
وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إن الطفلة توفيت لاحقا بالمستشفى ، نسأل الله أن يجعلها شفيعة لوالديها وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 2259 ] نشر منذ 38 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4939 ] نشر منذ 29 دقيقة
نسأل الله أن يجعلها شفيعة لوالديها وأن يلهم أهلها الصبر