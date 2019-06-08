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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

وفاة طفلة إثر سقوطها في خزان أرضي لمبنى تحت الإنشاء

وفاة طفلة إثر سقوطها في خزان أرضي لمبنى تحت الإنشاء
نايف السالم(صدى):

تمكن الدفاع المدني في حفر الباطن، اليوم الجمعة، من إخراج طفلة تبلغ من العمر ٩ سنوات سقطت في خزان أرضي لمبنى تحت الإنشاء.

وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إن الطفلة توفيت لاحقا بالمستشفى ، نسأل الله أن يجعلها شفيعة لوالديها وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2259 ] نشر منذ 38 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

[ عدد التعليقات: 4939 ] نشر منذ 29 دقيقة

نسأل الله أن يجعلها شفيعة لوالديها وأن يلهم أهلها الصبر

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