مجموعة الحبيب الطبية تعلن عن تدريب منتهي بالتوظيف

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مجموعة الحبيب الطبية عن برنامجها الاكاديمي الأول بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك لتأهيل وتوطين قطاع طب الأسنان في المملكة، في وظيفة أخصائي أكلينيكي، وتبلغ مدة البرنامج عام كامل، حيث يتم توظيف المتدربين بعد اجتياز برنامج التأهيل.

وتضمنت الوظائف شروط وظيفة أخصائي أكلينيكي، وأن يكون المتقدمين من حملة الجنسية العربية السعودية، وأن يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريوس من كلية العلوم بمعدل تراكمي يفوق ال +3، أن تكون أعمار المتقدمين أقل من 30 عام عند التقديم.

بالإضافة إلى أن يبلغ معدل الاختبار في شهادة IELTS 5 درجات أو ما يعادلها، الاجتياز للمقابلة الشخصية.

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