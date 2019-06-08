مجموعة الحبيب الطبية تعلن عن تدريب منتهي بالتوظيف
أعلنت مجموعة الحبيب الطبية عن برنامجها الاكاديمي الأول بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك لتأهيل وتوطين قطاع طب الأسنان في المملكة، في وظيفة أخصائي أكلينيكي، وتبلغ مدة البرنامج عام كامل، حيث يتم توظيف المتدربين بعد اجتياز برنامج التأهيل.
وتضمنت الوظائف شروط وظيفة أخصائي أكلينيكي، وأن يكون المتقدمين من حملة الجنسية العربية السعودية، وأن يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريوس من كلية العلوم بمعدل تراكمي يفوق ال +3، أن تكون أعمار المتقدمين أقل من 30 عام عند التقديم.
بالإضافة إلى أن يبلغ معدل الاختبار في شهادة IELTS 5 درجات أو ما يعادلها، الاجتياز للمقابلة الشخصية.
لمعرفة التفاصيل أضغط هنا :
مغرد[ عدد التعليقات: 744 ] نشر منذ 3 ساعات
للا سف الشديد دخلت احد المجمعات التجاريه لقيت بعض الجنسيات وبشكل مكثف حا طين منظده من الخشب ويصلحون الجوالات هل بطلتوا سعوده لا نها كانت عينى عينك وكانت فى احد المجمعات فى البطحا والله عينى عينك ولا لك محل تحط قدمك فيه من كثرهم المصلحين يا وزارة العمل شوفوا وضعهم ومن سمح لهم ومن المتستر عليهم وبعدين بعيع الجوالات تقولون سعودى وهم من الجنسيات الا سويه